Het stadsbestuur in Eindhoven heeft dinsdagavond ingestemd met een onderzoek naar de invoering van een lightrail-netwerk in de regio. Het stadsbestuur stemt in met een voorstel van de VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66.

Lightrail is een combinatie van tram, metro en trein. Er kan sneller worden opgetrokken en gestopt bij haltes dan bijvoorbeeld op treinperrons. Een railnetwerk is vooral geschikt in dichtbevolkt gebied.

"De nood is hoog", zegt wethouder Verkeer Monique List. "Onze regio groeit en dat heeft veel gevolgen voor de bereikbaarheid. Op de weg, spoor en op fietspaden wordt het drukker. Daarom moeten er nieuwe en slimme vormen van vervoer komen. Lightrail kan daarin zeker een optie zijn."



List wil met een onderzoek bekijken of lightrail haalbaar en betaalbaar is voor de regio Eindhoven. "We moeten de kosten en baten goed in beeld brengen. Na zo'n onderzoek kunnen we lightrail ook goed vergelijken met andere vormen van vervoer."



Niet alleen Eindhoven ziet graag een onderzoek. Ook politieke partijen in Helmond steunen het voorstel.