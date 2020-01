De Woenselse Poort krijgt te weinig geld om goede zorg te bieden aan psychiatrisch patiënten. Daarom moeten de tarieven worden verhoogd, heeft de rechter in Den Haag dinsdag bepaald. Dat meldt de Eindhovense forensische kliniek.

Samen met zeven andere klinieken spande de Woenselse Poort een kort geding aan over het budget dat ze krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze vinden dat er extra geld moet komen om de juiste zorg te kunnen bieden.



De rechter geeft de klinieken daarin nu gelijk. De tarieven die het ministerie hanteert voor de benodigde zorg zijn te laag om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen, is het oordeel.

De tarieven zouden moeten worden verhoogd, om onder meer voldoende personeel te kunnen blijven aantrekken. De rechter heeft aan de klinieken en het ministerie gevraagd om samen tot nieuwe afspraken te komen over de tarieven.



Bij de Woenselse Poort verblijven mensen met psychiatrische problemen die hebben geleid tot een misdrijf. Vaak is daarbij sprake van verslavingsproblemen. Een groot deel van de cliënten is veroordeeld door een rechter.