Een ruime meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad pleit voor een onderzoek naar een lightrailnetwerk in de regio Eindhoven. Dat is een soort combinatie van een tram, metro en trein.

Het gaat om de VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66. Ook enkele politieke partijen in Helmond staan positief tegenover een dergelijk openbaar vervoersnetwerk.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer in de regio Eindhoven neemt de komende jaren naar verwachting met 30 tot 40 procent toe. In het kader van de bereikbaarheid moeten er dan ook maatregelen worden genomen, schrijven de fracties.

Daarbij moet er vooral in schoon en slim vervoer worden geïnvesteerd. Een lightrailnetwerk is volgens de politieke partijen "een kansrijke oplossing om de kern van het stedelijk gebied en de belangrijke woon- en werkgebieden buiten de stad met elkaar te verbinden".



Dinsdagavond wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad.