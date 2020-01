De politie heeft mogelijk meerdere inbraken opgelost na het aanhouden van drie mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. In de Eindhovense woning waar zij verbleven werden gestollen spullen aangetroffen, die konden worden herleid naar drie inbraken in Eindhoven en een in Helmond.

De politie arresteerde een van de mannen op heterdaad nadat er een melding binnenkwam over een verdachte situatie op de Stevinstraat in Eindhoven. Agenten troffen op straat een man met een doos aan. Na onderzoek bleek dat in de doos gestolen spullen zaten die even eerder bij een woninginbraak waren weggenomen.

Verder onderzoek leverde een adres op waar de man samen met zijn handlangers zou verblijven. Ter plaatse troffen dienders inderdaad twee andere verdachten aan, die direct werden ingerekend. Verder lagen in het huis gestolen computers, telefoons, televisies en geluidsinstallaties.

Nog niet alle goederen zijn onderzocht, dus het is mogelijk dat meerdere zaken kunnen worden opgelost.