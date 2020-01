De politie is op zoek naar een man die in de nacht van zaterdag op zondag twee andere mannen onder bedreiging van een vuurwapen heeft beroofd van hun geld en auto aan de Mirandstraat in Eindhoven.

Dit gebeurde rond 1.45 uur. De twee mannen uit Venray en Eindhoven waren in de auto aan het wachten voor een afspraak, toen een onbekende man met bivakmuts opdook.

Hij bedreigde het tweetal met een pistool en dwong hen om geld af te geven en hun auto af te staan. Vervolgens is de dader er met het voertuig vandoor gegaan.

De man had een licht getinte huidskleur, normaal postuur en droeg zwarte kleding en een bivakmuts. De gestolen auto is een zilverkleurige Audi A3.