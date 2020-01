In de nacht van zaterdag op zondag hebben drie auto's aan de Leendertweg in Eindhoven schade opgelopen door brand.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Een auto vloog in brand en de twee auto's die om het voertuig stonden, liepen schade op door de hitte. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Hulpdiensten denken dat het om brandstichting gaat.

Het zijn niet de eerste autobranden in Eindhoven dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben in korte tijd drie auto's na elkaar in brand gestaan in de Lijmbeekstraat, de Van Kinsbergenstraat en in de Schalmstraat. De politie gaat ook in deze gevallen uit van brandstichting en zoekt getuigen.