Drie auto's hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in korte tijd na elkaar in brand gestaan in Eindhovense stadsdeel Stratum.

De autobranden vonden plaats in de Lijmbeekstraat, de Van Kinsbergenstraat en in de Schalmstraat. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Getuigen van de branden worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.