Eindhovense zwemclubs en recreanten krijgen toch voldoende plek in de nieuwe Tongelreep. Wethouder Stijn Steenbakkers heeft aan de Eindhovense gemeenteraad laten weten dat er genoeg tijd en zwemwater beschikbaar blijft voor de verenigingen in het nieuwe zwembad.

Ook voor de recreanten blijft er een doordeweekse middag ingepland voor vrij zwemmen, naast de weekenden. "Dat wordt de woensdag of vrijdag, als de kinderen niet naar school hoeven", aldus Steenbakkers. De wethouder gaat zich "maximaal inzetten" om de overlast voor de zwemclubs tijdens de verbouwing van de Tongelreep tot een minimum te beperken.



De beloften komen niet uit de lucht vallen. Zwemclubs luidden vorige week de noodklok. Ze waren bang dat met er - met de nieuwe plannen voor de Tongelreep - teveel aandacht is voor topsport, ten koste van de verenigingen.

In het nieuwe plan krijgt zwembond KNZB namelijk veel meer mogelijkheden. Veel zwemdisciplines, nu nog verspreid over het land, komen straks in Eindhoven samen. Bij verenigingen ontstond daardoor de angst dat door een gebrek aan beschikbaar zwemwater, leden zouden vertrekken, met omvallende verenigingen tot gevolg.



De verenigingen zijn voor nu tevreden en ook bij de meeste partijen in de Eindhovense politiek zijn de zorgen weggenomen. "Wij hadden eisen. Passend water en passende tijden voor verenigingen en meer recreatiezwemmen. En, belangrijk, betrek verenigingen bij de bouwplannen. Aan die voorwaarden wordt nu voldoen", laat Remco van Dooren van het CDA weten.

Toch zijn SP en Ouderen Appèl nog niet overtuigd. SP-fractievoorzitter Murat Memis: "Er is beweging, maar het is niet genoeg. We komen daarom met voorstellen om meer ruimte voor recreanten en verenigingen af te dwingen."



Ruim 3,5 jaar geleden werd het golfslagbad van de Tongelreep gesloten. Er zou een goedkoper en meer sober bad voor terugkomen. Het plan daarvoor ketste af, omdat de kosten tijdens de aanbestedingsprocedure te hoog waren opgelopen. Maar, met extra geld vanuit Den Haag en het regionale bedrijfsleven, kan er nu wel worden gebouwd. Ook werden er afspraken gemaakt met de KNZB. Hierdoor is er meer zwemwater beschikbaar.



Het nieuwe zwembad kost in totaal 28 miljoen euro. Over een aantal jaar moet de bouw klaar zijn.