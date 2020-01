Arnold Raaijmakers is donderdagavond tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek in de Witte Dame verkozen tot 'Raadslid van het Jaar' in Eindhoven. Met de winst troefde hij de eveneens genomineerde SP'er Jannie Visscher en D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk af.

Raaijmakers zit al meer dan tien jaar in de gemeenteraad. Hij mengt zich nadrukkelijk in het debat. Bovendien beet hij zich vast in dossiers als Eindhoven Airport en de financiële problemen bij het Muziekgebouw. Op het stadhuis wordt hij gewaardeerd om zijn scherpte, dossierkennis, betrokkenheid en gedrevenheid.



Eva de Bruijn werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Het GroenLinks-raadslid liet vooral van zich horen in de discussie over woningnood onder studenten en woonoverlast.

Remco van Dooren van het CDA sleepte de publieksprijs in de wacht. De oud-voorzitter van de dorpsraad in Acht is sinds 2018 lid van de Eindhovense volksvertegenwoordiging en won ten faveure van LPF-raadslid Tjerk Langman en Adem Topdag van DENK.



Raaijmakers volgt Henk Jager op, die vorig jaar werd verkozen tot Raadslid van het Jaar.