Het Eindhovense Lorentz Casimir Lyceum is de beste vwo-school van Noord-Brabant, concludeert weekblad Elsevier vrijdag op basis van eigen onderzoek.

Volgens het weekblad daagt de Eindhovense middelbare school leerlingen goed uit. "We zijn trots op dit resultaat", aldus rector Jessica Baart.



Elsevier beoordeelde voor de achttiende keer de prestaties van alle scholen in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van het Onderwijs en behandelt onder meer de doorstroming en eindexamencijfers.



Vanaf 2022 wordt het Lorentz Casimir Lyceum flink verbouwd en komt er een nieuw schoolgebouw bij. De school telt meer dan elfhonderd leerlingen.