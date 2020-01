Burgemeester John Jorritsma heeft woensdagavond het tijdelijke Holocaustmonument op het Karel Vermeerenplantsoen onthuld in het bijzijn van tientallen toeschouwers.

Het monument bestaat uit vijfhonderd verlichte stenen. Daarmee worden de Eindhovense slachtoffers van de vervolging van onder meer joden en zigeuners herdacht.

De stenen zijn ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde. Het monument, bestaande uit 104.000 stenen, werd vorige week eenmalig gepresenteerd in Rotterdam. De stenen zijn daarna verdeeld over 170 deelgemeenten in Nederland, waaronder Eindhoven.

Het monument staat symbool voor de Eindhovenaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd. De verlichte stenen symboliseren dat de herinnering aan de slachtoffers voor altijd in leven moet blijven.

Het monument is tot 2 februari te zien in het Karel Vermeerenplantsoen.