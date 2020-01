De Britse zangeres Kim Wilde treedt eind dit jaar op in het Eindhovense Muziekgebouw.

Het concert is onderdeel van haar Greatest Hits Tour. De ster uit de jaren 80 zingt dan de meest bekende nummers die ze de afgelopen veertig jaar uitbracht.



De 59-jarige Wilde scoorde in 1981 als jonge nieuwkomer meteen een wereldwijde hit met Kids in America. Andere klassiekers zijn Never trust a stranger, Cambodia, en Anyplace, Anywhere, Anytime. De zangeres maakte veertien studioalbums en verkocht meer dan dertig miljoen platen.



Het concert in Eindhoven is op 18 november. De voorverkoop start vrijdag.