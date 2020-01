De politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad zijn voorzichtig positief over het reddingsplan voor het Muziekgebouw in de stad. De fracties blijven wel bezorgd, omdat de instelling nog steeds geldzorgen heeft.

Het Muziekgebouw kampt al tien jaar met financiële problemen. Eind vorig jaar presenteerde het stadsbestuur een reddingsplan. Zes partijen trekken samen 1,2 miljoen euro uit voor het noodlijdende Muziekgebouw en een vernieuwing van het aangrenzende winkelcentrum Heuvel.

Naast de gemeente leggen ook vastgoedeigenaar CBRE, de provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven geld in. Verder komt er een miljoen euro beschikbaar vanuit de zogeheten Regiodeal van het kabinet, een pot om het vestigingsklimaat van de hightech-regio Eindhoven te versterken.

De gemeenteraad is blij dat er met het plan lucht komt voor het Muziekgebouw, maar verschillende fracties benadrukken dat er vooral tijd wordt gekocht. De 2,2 miljoen euro helpt het gebouw alleen voor 2020 en 2021 uit de brand.

De fracties vinden dat de bal om te zorgen dat het podium vanaf 2022 financieel gezond is vooral bij het Muziekgebouw zelf ligt.