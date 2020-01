De gemeente Eindhoven heeft dinsdag per direct een woning aan de Kruisstraat in de wijk Fellenoord laten sluiten na de vondst van 251 hennepplanten.

In een ander pand van dezelfde eigenaar werd in 2019 ook al een hennepkwekerij aangetroffen. Het is niet bekend of hij of zij strafrechtelijk wordt vervolgd voor de vondsten.



De woning is voor ten minste drie maanden gesloten.