Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft voor de achtste keer in twee maanden tijd last van de dichte mist. Het slechte zicht leidt dinsdag tot forse vertragingen van vertrekkende en inkomende vluchten.

De vluchten waarvan het vertrek om 7.00 uur gepland stond, zijn allemaal vertraagd tot zeker 9.45 uur. Reizigers die vanaf Eindhoven naar Alicante zouden vliegen, moeten nog langer wachten voor het vliegtuig opstijgt. Het vertrek staat nu gepland voor rond het middaguur.

Ook de vluchten die dinsdagochtend zouden landen op Eindhoven Airport zijn vertraagd. De verwachting is dat het eerste vliegtuig rond 10.00 uur aankomt.

De Eindhovense luchthaven moest in twee maanden tijd al acht keer het vliegverkeer opschorten. Bij de luchthaven is 550 meter zicht nodig om vliegtuigen te laten landen en stijgen. Op Schiphol is maar 75 meter zicht nodig. In Eindhoven is dus relatief minder dichte mist nodig om het vliegverkeer te verstoren.

Om vliegtuigen bij minder zicht te laten landen, zou de technische installatie op de landingsbaan verbeterd moeten worden. De landingsbaan is echter eigendom van het ministerie van Defensie en Eindhoven Airport kan niet op eigen kosten andere apparatuur neerzetten.

Een ander probleem is dat vooral budgetmaatschappijen op Eindhoven Airport vliegen. Zij hebben minder geavanceerde apparatuur in de cockpit en mogen bij 75 meter zicht ook niet landen op Schiphol.