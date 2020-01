Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Eindhoven zes jaar cel geëist tegen een 27-jarige man voor een bijna fatale mishandeling met een schroevendraaier in een parkeergarage aan de Ten Hagestraat in Eindhoven. Een 25-jarige medeverdachte hoorde zes maanden tegen zich eisen.

Het incident gebeurde op 1 januari 2019 kort na 4.00 uur. De verdachten, twee neven, waren met een derde neef op stap in het centrum van Eindhoven. Rond sluitingstijd kregen de mannen ruzie met een 38-jarige man uit Helmond voor een café op het Stratumseind.

De ruzie ontaardde daar niet in geweld en de neven liepen kort na de woordenwisseling naar hun auto in de parkeergarage. Daar stond de Helmonder plotseling voor hen met een mes, waarna opnieuw ruzie ontstond. Het drietal duwde de man op de grond en hij werd meerdere keren geschopt.

De hoofdverdachte liep vervolgens naar zijn auto en pakte een schroevendraaier uit het dashboardkastje. Bij terugkomst sloeg en schopte hij het slachtoffer en stak hij hem meerdere keren in zijn hoofd.

Man had meerdere steekwonden

De Helmonder raakte zwaargewond en had meerdere steekwonden in zijn gezicht en hoofd. Een schroevendraaier miste ternauwernood een oogbal en zijn hersenen bleken doorboord met de schroevendraaier.

"Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij het heeft overleefd. De verdachten zeggen dat ze uit zelfverdediging hebben gehandeld en niet anders konden. Daarnaast zwakken ze hun eigen aandeel af. Ik denk daar anders over. Zij hebben de keuze gemaakt om de aanval in te zetten in plaats van te vertrekken", aldus de officier van justitie maandag.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.