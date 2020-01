Een chalet op camping Heezerenbosch in Heeze is in de nacht van zondag op maandag een chalet volledig verwoest door een brand. Volgens de brandweer kan kortsluiting een mogelijke oorzaak zijn van de brand.

De brandweer had de brand snel onder controle en kon enkele gasflessen die in het chalet lagen veiligstellen.

Toen de brand uitbrak was er niemand in het chalet aanwezig. De buitenmuren staan nog, maar het chalet kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht.