Een auto is zondagavond rond 18.05 uur uitgebrand op de parkeerplaats van de Jumbo bij winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen.

De eigenaar was op bezoek bij iemand in de straat toen de auto in vlammen opging. De toegesnelde brandweer slaagde er niet in het voertuig te redden.



De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat en heeft daarom zondagavond tijdelijk een burgernet-melding ingezet.