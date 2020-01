De politie heeft zondag rond 16.00 uur een 21-jarige Eindhovenaar aangehouden op verdenking van een aanrijding op de Bachlaan, een mishandeling en meerdere vernielingen op de Hoogstraat in Eindhoven.

De politie kreeg die middag een melding over een aanrijding op de Bachlaan. Een man en een vrouw in de auto zouden enige tijd zijn achtervolgd door een voor hun onbekende automobilist, die hen vervolgens aanreed. Niemand raakte gewond. De verdachte reed na het incident door.



Terwijl agenten onderweg waren naar de aanrijding, kregen ze een melding binnen over een mishandeling en diverse vernielingen op de Hoogstraat. De eerder gevluchte automobilist was waarschijnlijk tevens bij die incidenten betrokken. Ter plaatse zei een man in gesprek met agenten dat iemand hem uit het niets in zijn gezicht had geslagen. Diezelfde verdachte was volgens hem vervolgens op een geparkeerde auto gaan staan en had de ruit en de deur van het voertuig vernield. De verdachte vluchtte vervolgens te voet.

De politie zette de achtervolging in en kon hem uiteindelijk aanhouden. De verdachte raakte gewond aan zijn hoofd, mede door hevig verzet tijdens zijn arrestatie. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de incidenten.