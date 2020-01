Een man heeft zaterdagmiddag op de Hoogstraat in de Eindhovense wijk Gestel meerdere auto's gesloopt en geprobeerd een politiewagen te kapen.

De politie kreeg die middag een melding over een man die diverse auto's in de Hoogstraat zou hebben gesloopt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, nam de vermeende dader de benen en vluchtte hij een bedrijfspand in.

Kort daarna verliet de man het pand en probeerde hij een politiewagen te kapen door achter het stuur te springen. De politie gebruikte pepperspray om hem tegen te houden en hield hem vervolgens aan.

De verdachte raakte bij de aanhouding gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zal hem op een later moment verhoren.