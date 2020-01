Het kunst- en technologiefestival STRP verhuist van de Eindhovense wijk Strijp-S naar de binnenstad. DOMUSDELA, het voormalige kloostercomplex Mariënhage, wordt dit jaar de hoofdlocatie van STRP.

Ook is het Muziekgebouw in Eindhoven in de eerste week van april onderdeel van de nieuwe opzet.

STRP bestaat sinds 2006 en werd altijd gehouden in Strijp-S. "Nu, veertien jaar later, is het voor STRP tijd om opnieuw te pionieren in een ander gebied dat in de komende jaren gigantisch gaat veranderen: het centrum", meldt de organisatie.

Tijdens het festival zijn er verschillende opvallende installaties te zien, maar ook kunst- en muziekoptredens. In de beginjaren was er vooral veel elektronische muziek geprogrammeerd, met grote namen als Chemical Brothers en Aphex Twin.