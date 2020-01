De spottersplek aan de Spottersweg in Eindhoven is vanaf 27 januari dicht wegens werkzaamheden aan de weg. De plek is vanaf augustus weer bereikbaar.

Vliegtuigspotters kunnen tot eind augustus terecht bij het panoramaterras van Eindhoven Airport. Deze uitkijkplek is te bereiken via de terminal van de luchthaven.



De Spottersweg is ook voor fietsers afgesloten tussen de Luchthavenweg en de Landsardseweg. Voor fietsers komt er een omleidingsroute via de slowlane aan de andere kant van het Beatrixkanaal. Het fietspad wordt richting de luchthaven verplaatst.



Auto's kunnen wel gebruik blijven maken van de Spottersweg tijdens de wegwerkzaamheden.