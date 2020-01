Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven krijgt twee nieuwe dierenambulances. Donderdag is de eerste van de twee overhandigd aan de dierenopvang.

Volgens Saskia Thijssen van de Dierenbescherming zijn de nieuwe dierenambulances hard nodig: "Elke ambulance maakt al snel vele honderden ritten per jaar. Ze worden dus snel afgeschreven."



In totaal krijgt de Dierenambulance Brabant-Zuidoost twee nieuwe Mercedes Sprinter-busjes. Er was al een nieuwere Mercedes-bus en er komen nu twee nieuwe vergelijkbare ambulances bij.



De Dierenbescherming is in 2019 een campagne gestart om donaties op te halen om door heel het land dertien ambulances te vervangen. Twee daarvan staan er straks in Eindhoven.



De dierenambulances worden volledig bemand door vrijwilligers. Zij rijden door de regio om gewonde dieren op te halen en naar de dierenarts en opvang te brengen. Ook wordt er indien nodig eerste hulp verleend aan dieren door het personeel.