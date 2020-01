De Eindhovense Watervrienden, waterpoloclub Aegir, PSV Zwemmen en de Reddingsbrigade maken zich ernstig zorgen over hun toekomst vanwege de nieuwe plannen voor zwembad de Tongelreep. De verenigingen luiden de noodklok.

De zorgen gaan over de overeenkomst die wethouder Stijn Steenbakkers heeft gesloten met de zwembond: de KNZB wil verschillende trainingsactiviteiten samenbrengen in Eindhoven.

De Eindhovense verenigingen zijn bang dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van het zwemwater voor hun leden. "Wij zijn bang dat de baden straks vooral voor de zwemtoppers beschikbaar zijn, en onvoldoende voor onze leden", meldt Jeroen van der Meulen van de Eindhovense Watervrienden. "De gevolgen zijn funest. Vrijwilligers en zwemmers haken af. Uiteindelijk vallen verenigingen gewoon om."

De verenigingen slaan daarnaast alarm over de verbouwing. "Het is niet duidelijk of die verbouwing twee, drie, zes of negen maanden gaat duren. Een half jaar of langer kan echt niet. Dan raken we leden kwijt. We willen daarom de garantie dat we door de verbouwing maximaal acht weken niet kunnen zwemmen. En dan bij voorkeur in de zomervakantie", aldus Van der Meulen.

Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen van het stadsbestuur.