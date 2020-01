Door de waterzuivering van destructiebedrijf Rendac in Son en Breugel zijn tussen 2013 en 2018 waarschijnlijk meer mensen besmet geraakt met de legionellabacterie dan bleek uit eerder onderzoek. Het gaat om 45 van de 100.000 omwonenden die besmet zijn geraakt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij eerder onderzoek werden er nog acht besmettingen gevonden. Er is ook één sterfgeval toegeschreven aan de legionellabacterie.



Voor het onderzoek is er in een straal van 3 kilometer rond Rendac gemeten. De 45 besmettingen onder 100.000 mensen is zes keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Het gaat om "vermoedelijke besmettingen", omdat niet alle mensen die klachten hadden, onderzocht zijn op legionella. Daardoor is het exacte aantal niet meer te achterhalen.



De ziektegevallen werden geregistreerd in Eindhoven, Best, Nuenen, Sint-Oedenrode en Son en Breugel zelf. Ook in een straal van 6 kilometer rond het destructiebedrijf was het aantal legionellabesmettingen drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Al kan niet met zekerheid gezegd worden dat dit te wijten is aan waterzuivering in Son.



De legionellabacterie kon zich verspreiden door de lucht via waterdruppels. Hetzelfde gebeurde ook bij vleesverwerker Vion in Boxtel. Beide waterzuiveringsinstallaties zijn meteen na de vondst van de legionellabacterie afgedicht.



De legionellabacterie veroorzaakt vooral problemen bij mensen van boven de 65 jaar met een kwetsbare gezondheid. De zogeheten veteranenziekte lijkt op een longontsteking.



Personen met ernstige symptomen gaan naar het ziekenhuis waar de bacterie snel wordt geconstateerd. Als de verschijnselen meevallen, is een antibioticakuur vaak voldoende, maar dan wordt de legionellabacterie niet vastgesteld.