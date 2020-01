Drie verdachten van diefstal hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een stopteken van de politie genegeerd, waarna ze met 170 kilometer per uur over de A2 bij Eindhoven reden.

Een agent in een onopvallende politieauto zag die nacht een bestelauto met "vreemd rijgedrag" nabij Liempde. De bestuurder kreeg een stopteken, maar die vluchtte met hoge snelheid door de bebouwde kom. Op de snelweg A2 richting Eindhoven haalde hij snelheden van 170 kilometer per uur.

De drie inzittenden van de bestelbus gooiden tijdens hun vlucht een doos met cosmeticaspiegels uit de auto, die eerder was buitgemaakt uit een Roemeense vrachtauto bij Boxtel.

Ook in Eindhoven reed de bestuurder met hoge snelheden door woonwijken. Op de Tilburgseweg en de Noord-Brabantlaan reed hij tegen het verkeer in. Kort daarna werd een van de verdachten aangehouden nadat die uit de auto was gestapt. Op de Beukenlaan werd de bestelauto klemgereden en werden de twee andere verdachten aangehouden.

Het gaat om een 56-jarige man en zijn 32-jarige zoon uit Eindhoven en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats . Zij zijn overgebracht naar een politiecel en worden verhoord.