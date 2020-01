Vastgoedbeheerder en -ontwikkelaar Camelot Europe heeft in december twee panden aan de Geldropseweg in Eindhoven gekocht.

Het gaat om vijftien flats en twee winkels die zich bevinden op de begane grond. Camelot is van plan om de winkels en flats voor langere duur te verhuren.



Camelot opende drie jaar geleden al hun eerste project in Eindhoven, gebouw Luna. Dit is een studentenwoningencomplex op de TU/e Campus en biedt woonruimte aan vierhonderd studenten.