Het Eindhoven Museum trok in 2019 een recordaantal bezoekers. Afgelopen jaar ontving het museum bijna 73.000 bezoekers, maar liefst 2.700 meer dan in 2018.

Het prehistorisch dorp en de exposities van het Eindhovens museum doen het steeds beter. "We zijn heel blij met deze groei. In 2018 kwamen we echt op stoom en dat hebben we nu door weten te zetten. Vooral tijdens evenementen en schoolvakanties stroomden de bezoekers binnen", zegt directeur Ward Rennen.



Naast de reguliere exposities brengt het museum de tentoonstellingen ook naar de stad. Museum door de stad stond op verschillende locaties in Eindhoven, zoals in Park Hilaria en het stationsplein.



Onlangs presenteerde Rennen de toekomstplannen voor het Eindhoven Museum. Het gaat om een vernieuwd concept met interactieve installaties op en rondom de bestaande locatie.