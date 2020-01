Een automobilist is dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op de Eisenhowerlaan in het Eindhovense stadsdeel Tongelre.

De auto zou tijdens zijn crash een vrachtwagen en een lantaarnpaal hebben geraakt. De lantaarnpaal viel om en belandde op het fietspad.

Een brandweerwagen was toevallig in de buurt ten tijde van het ongeval. Brandweermedewerkers hebben de man uit zijn auto bevrijd, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend.