Een fietser is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding door een auto op de Loosstraat in Eindhoven. De vrouw stak een speciale oversteekplaats over voor fietsers, maar werd door de automobilist over het hoofd gezien.

De fietser zat met haar voet bekneld onder de auto en liep daarbij een ernstige open enkelbreuk op. Haar voet moet mogelijk worden geamputeerd.



De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. De oversteekplaats ligt in een 30 kilometerzone met voorrang voor fietsers. Buurtbewoners spreken van een erg onoverzichtelijke situatie.