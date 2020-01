Een politiewagen die dinsdag met spoed onderweg was naar een melding, is op de Aalsterweg in Eindhoven geramd door een vrouw in een andere auto.

De politieauto reed rond 14.00 uur met spoed de busbaan ter hoogte van de Shell-benzinepomp op toen een auto onverwachts de weg overstak.

De agenten en bestuurder zijn gecontroleerd in de ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.

Het is onduidelijk naar wat voor melding de agenten op weg waren.