Een automobilist is dinsdagmiddag bekneld geraakt na een frontale aanrijding met een personenbusje op de Sportlaan in Best.

Meerdere brandweerwagens, een ambulance en een traumahelikopter zijn opgeroepen voor het ongeval. De politie heeft de weg afgezet ter hoogte van kringloopwinkel Het Goed.

De brandweer heeft een deur uit de grijze auto van het slachtoffer geknipt om hem te bevrijden. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Een inzittende van het busje raakte lichtgewond. Het is onduidelijk of het taxibusje mensen vervoerde.

Het lijkt erop dat het taxibusje van de Sportlaan naar de Magazijnweg wilde afslaan en daarbij de personenauto over het hoofd heeft gezien. De weg blijft dicht en de Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek.