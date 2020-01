De verkeerssituatie op de Tivolilaan in het Eindhovense stadsdeel Stratum wordt niet aangepast, ondanks dat buurtbewoners zich zorgen maken over de veiligheid. Dat schrijft de gemeente Eindhoven maandag.

De buurtbewoners vinden dat er te hard wordt gereden en dat oversteken gevaarlijk is. Daarom roepen ze de gemeente op om in te grijpen, maar het stadsbestuur ziet die noodzaak niet.



Volgens de gemeente zijn er in drie jaar tijd zes ongevallen geweest op de Tivolilaan, als ook de rotonde bij de Neushoornstraat wordt meegerekend. In twee gevallen raakte een persoon gewond. "Wij betreuren deze ongevallen, maar objectief wordt de straat daarmee niet als verkeersonveilig bestempeld. Er is geen aanleiding om de verkeerssituatie aan te passen", aldus een woordvoerder.



De bewoners zien graag zebrapaden en een verlaging van de maximumsnelheid. De gemeente benadrukt echter dat de Tivolilaan een belangrijke straat is voor hulpdiensten. Daardoor kan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur niet omlaag. Ook kan er al veilig worden overgestoken bij de St. Wirostraat, vindt de gemeente.



Wel overweegt de gemeente borden op de Tivolilaan te plaatsen, waarop automobilisten kunnen zien hoe hard ze rijden. Als daarna blijkt dat er structureel te hard wordt gereden, wil de gemeente met de politie bekijken of er snelheidscontroles kunnen worden ingevoerd.