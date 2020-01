Een automobilist is zondagavond gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een vangrail op de A50 in Eindhoven reed.

Volgens getuigen raakte de auto in een slip en botste daarna op de vangrail. De bestuurder werd door omstanders uit zijn auto gehaald. Volgens een agent heeft dit mogelijk zijn leven gered. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



De vangrail voorkwam dat de auto tegen een boom of in de sloot terecht kwam. De schade aan de vangrail is groot. Een rijbaan was tijdelijk afgesloten.