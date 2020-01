Een pannetje op het vuur heeft zaterdagavond brand veroorzaakt in een flatwoning aan de Kometenlaan in de Eindhovense wijk Woensel, meldt de brandweer via Twitter.

Door de brand vulde het trappenhuis van de flat zich volledig met rook.

Alle bewoners wisten zichzelf tijdig in veiligheid te brengen. Een van hen ademde rook in en is daarop ter plaatse gecontroleerd door ambulancemedewerkers.

Hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt aan de woning, is onduidelijk.