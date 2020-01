Onderzoekers van het zogeheten Chronosphere-project dat zij in concertzaal de Effenaar aan de Dommelstraat in Eindhoven doen, krijgen ruim vijf ton financiële steun van verschillende instanties.

Chronosphere is een project van ontwikkelaar Smart Venue waarbij technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen onderzoeken hoe 3D-scans van personen zo echt mogelijk kunnen worden gemaakt, en hoe deze scans kunnen worden gebruikt in onze realiteit.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in concertzaal de Effenaar. In een speciale 3D-studio leggen tientallen camera's tegelijk alle bewegingen van een levend voorwerp vast. Deze opnames worden omgezet in een volledig bewegend en digitaal beeld, waardoor er een levensechte simulatie ontstaat.

De financiële steun komt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het stimuleringsfonds voor de creatieve industrie, het stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven en 4DR Studios, de eigenaar van de 3D-studio waarvan Smart Venue gebruik maakt.