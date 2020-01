De grootste internationale schoonspringwedstrijd in Europa, de Eindhoven Diving Cup, komt eind januari opnieuw naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.

Zo'n 170 deelnemers uit achttien verschillende landen doen mee aan de wedstrijd. In vier dagen tijd wordt er vierhonderd keer gesprongen van de 1- en 3-meter planken.

Ook het Nederlandse team schoonspringers zal tijdens het evenement aanwezig zijn. Team NL is aanwezig in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo.



De Eindhoven Diving Cup wordt gehouden van 30 januari tot en met 2 februari in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.