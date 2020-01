De huizenprijzen in Eindhoven zijn het afgelopen jaar met 19 procent gestegen. Gemiddeld kost een woning in Eindhoven nu 329.000 euro, maakt Van Santvoort Makelaars donderdag bekend op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De woningprijzen in Eindhoven stegen vorig jaar fors meer dan het landelijk en regionaal gemiddelde. Landelijk stegen de huizenprijzen met 8 procent en in de regio Eindhoven met 13,4 procent.

Vooral appartementen in Eindhoven zijn duur. In een jaar tijd steeg de gemiddelde verkoopprijs voor zo'n woning van 197.500 naar 263.900 euro. Dat is een toename van 33 procent.



Tegelijkertijd lijkt het erop dat de woningverkoop in de stad stagneert. In het vierde kwartaal van 2019 werden minder woningen verkocht ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De gemeente Eindhoven maakte onlangs bekend dat er vorig jaar een record van drieduizend woningen zijn bijgebouwd in de stad.