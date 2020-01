Een deel van de Eindhovense oppositie wil dat automobilisten contant kunnen blijven betalen bij Winkelcentrum Woensel. Vanaf komende maandag is alleen nog mogelijk om parkeergeld digitaal te betalen bij het winkelcentrum.

Vorig jaar maart is een motie in de gemeenteraad aangenomen waarin is afgesproken dat het gemeentebestuur waar mogelijk parkeren met muntgeld in stand houdt. Op de twee grote parkeerplaatsen van Winkelcentrum Woensel wordt contant betalen volgende week bij de parkeerautomaten afgeschaft. Ook op andere plekken in de stad wordt het muntgeld in de ban gedaan.



De fracties van de SP, 50Plus en DENK willen van het college weten waarom bij het Woenselse winkelcentrum betalen met muntgeld toch wordt opgeheven. De oppositiepartijen vinden het winkelcentrum een belangrijke ontmoetingsplek en zijn bang dat het afschaffen van het betalen met muntgeld ontmoedigend werkt voor een bezoek aan het winkelcentrum.



Ook de winkeliers van Winkelcentrum Woensel zijn niet blij met de voorgenomen plannen. Ze vinden dat gemeente het de ondernemers makkelijker moeten maken en mensen moet stimuleren WoensXL te bezoeken.



De drie fracties willen dat de plannen worden teruggedraaid en willen weten waarom het contant betalen bij Winkelcentrum Woensel wordt afgeschaft. Ook willen de partijen weten wat er precies nodig is om de afschaffing tegen te houden en of het mogelijk is om op zijn minst op één parkeerautomaat het betalen met muntgeld in stand te houden.