Een nog onbekend persoon heeft in de nacht van woensdag op donderdag vermoedelijk brand gesticht in een bestelbus aan de Eindhovenseweg in Geldrop, meldt de politie.

De bestelauto stond geparkeerd bij een tankstation. Op camerabeelden is te zien dat een man zich verdacht ophoudt bij de auto en er daarna vandoor gaat. Kort daarna brandt de bestelauto uit.

Niemand raakte gewond. Volgens de politie had het echter heel anders af kunnen lopen, aangezien er mensen boven het tankstation wonen.

De politie hoopt te spreken met getuigen van het incident.