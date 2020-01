Enkele gezinnen hebben in de nacht van woensdag op donderdag tijdelijk hun huis moeten verlaten aan de Eindhovenseweg in Geldrop. In de straat woedde een felle brand in een bakwagen naast het tankstation waarboven de families wonen.

Het vuur werd rond 2.30 uur ontdekt in een kleine vrachtwagen die aan de achterkant van de onbemande pomp stond. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Omstanders zagen direct na het uitbreken van de brand een witte auto wegrijden.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand. Wel moest een aantal gezinnen een deel van de nacht buiten wachten tot de brand gedoofd was.

De politie doet donderdagochtend sporenonderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen.