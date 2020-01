Een auto is woensdagavond uit de bocht gevlogen na een lange politieachtervolging door Mierlo, Nuenen en Eindhoven. Het voertuig ramde vervolgens een schutting en raakte daarbij zwaar beschadigd. De automobilist is aangehouden.

De politieachtervolging werd ingezet nadat de automobilist een stopteken negeerde in Mierlo. Agenten wilden de man controleren omdat ze vermoedden dat hij onder invloed van alcohol of drugs reed. De automobilist ging er echter vandoor en reed met 100 kilometer per uur door het centrum van Nuenen.

Na een lange politieachtervolging over onder meer de Europalaan, A270 en de Collseweg, verloor de automobilist bij de Urkhovenseweg de macht over het stuur en ramde hij een schutting. Naast het voertuig van de verdachte, raakte ook een politieauto beschadigd.

Ambulancepersoneel heeft de automobilist ter plaatse nagekeken, waarna hij is aangehouden.