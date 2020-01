De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu is genomineerd als beste jonge bestuurder van 2019. De verkiezing van vakblad Binnenlands Bestuur wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden.

Naast Torunoglu zijn ook wethouder Fahid Minhas uit Schiedam en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland genomineerd.

De Eindhovense wethouder wordt door de jury vooral geprezen omdat hij betrokken is met de inwoners van Eindhoven. Hij heeft veel persoonlijk contact met Eindhovenaren, is aanspreekbaar voor iedereen en zoekt hij graag de dialoog op. Volgens de jury is hij in staat groepen die ver van de politiek af staan, toch te betrekken.

Vanaf woensdag 8 januari kan er gestemd worden op de genomineerden op de website van het vakblad. De stemming sluit op 12 januari. De winnaar wordt 16 januari bekendgemaakt.