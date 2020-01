Burgemeester John Jorritsma (VVD) van Eindhoven denkt niet dat een vuurwerkverbod gaat helpen tegen vuurwerkoverlast.

De burgemeester kijkt tevreden terug op afgelopen Oudjaarsdag, die zonder grote incidenten is verlopen. "Wij hebben geen naam dat er veel incidenten gebeuren tijdens Oud en Nieuw", laat Jorritsma weten aan Studio040. "Dat betekent niet dat er geen overlast wordt ervaren, maar hevige incidenten zijn uitgebleven. En daar ben ik erg blij om."

Jorritsma voelt niets voor een vuurwerkverbod in zijn gemeente. "Als we een verbod invoeren, dan moet ik achter elk vuurwerkafstekend figuur een politieagent zetten. Dat gaat niet gebeuren."

De burgemeester denkt wel dat er op een andere manier naar vuurwerk gekeken kan worden. "Als je ziet wat het doet met de omgeving, met omstanders, met dieren, ga zo maar door, dan moeten we ons afvragen of we nog wel deze kant op willen blijven gaan", aldus Jorritsma. "Ik denk dat dit een uitstervend fenomeen is."

Momenteel is er een onderzoek gaande over het vuurwerkoverlast in Eindhoven. De resultaten daarvan zullen eind deze maand gepresenteerd worden.