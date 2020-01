Met optredens, toespraken en een talkshow is de viering van honderd jaar Groot Eindhoven maandag officieel gestart.

Tijdens Groot Eindhoven wordt herdacht dat in 1920 de gemeenten Strijp, Steatum, Gestel, Tongelre en Woensel samengingen met Eindhoven.



Burgemeester John Jorritsma blikte terug op het belang van de samenvoeging voor de snelle groei van Philips in de eerste helft van de twintigste eeuw.



Premier Mark Rutte sprak de aanwezigen toe via een video-opname. Hij roemde de successen van de Brainportregio en feliciteerde Eindhoven met het honderdjarig bestaan.