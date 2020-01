Bij een botsing tussen twee auto's in het Eindhovense Acht is maandagochtend een persoon gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Achtseweg Noord en de Mispelhoefstraat.



Een inzittende is met pijn in de nek naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was het een botsing met "een flinke kracht". De auto's kwamen naast de kruising in de berm en een fietspad terecht.