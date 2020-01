Een auto is zaterdagochtend over de kop geslagen op de verbindingsweg tussen de A50 bij Son en Breugel en de John F. Kennedylaan in Eindhoven.

Het ongeval vond plaats rond 11.00 uur. Het voertuig raakte van de weg waarna het over de kop sloeg. De twee inzittenden werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

Het zwaarbeschadigde voertuig is meegenomen door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.