De gemeente Eindhoven sluit een woning in Stratum en een woning in Woensel-Zuid voor een aantal maanden wegens drugs die vorig jaar in de woningen werden aangetroffen.

De woning aan de Landsteinerlaan in Stratum gaat vier maanden dicht. De politie vond daar in augustus een grote hoeveelheid harddrugs. De bewoner van de woning probeerde de sluiting nog te voorkomen in een kort geding, maar de rechter gaf de gemeente gelijk.

In september werd er in een woning aan de dr. Berlagelaan in Woensel-Zuid een hennepkwekerij aangetroffen. De politie vond in totaal 87 hennepplanten en 1,5 kilo gedroogde hennep. Doordat de kruipruimte was uitgegraven voor de hennepkwekerij raakte de fundering van het huis beschadigd en ontstond er verzakkingsgevaar. De gemeente besloot de woning voor drie maanden te sluiten.