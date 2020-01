Café Sands aan het Stratumseind is per direct op last van de gemeente gesloten. De horecagelegenheid moet de komende vier weken gesloten blijven.

In augustus vorig jaar gebruikte de uitbater van het café geweld tegen een bezoeker en omstander. De café-eigenaar had de rechter vervolgens verzocht om de sluiting tegen te houden, maar de rechter stelde de gemeente Eindhoven in het gelijk.

In 2018 ontving de uitbater ook al een officiële waarschuwing van de gemeente wegens geweld tegen een bezoeker van zijn café. De horecagelegenheid is vanaf vrijdag vier weken gesloten. De zaak mag op 31 januari weer open.