Een shishalounge op de Bleekweg in Eindhoven is donderdagavond mogelijk beschoten. In het raam van de horecagelegenheid heeft de politie vermoedelijk kogelgaten aangetroffen.

De politie doet momenteel onderzoek naar het incident. Tot dusver zijn er nog geen meldingen binnengekomen over een schietincident, ook zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen.

De Bleekweg werd in verband met het politieonderzoek deels afgesloten. De politie vermoedt dat het incident heeft plaatsgevonden tussen het sluiten van de horecagelegenheid woensdagavond en het openen op donderdagavond.